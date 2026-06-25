Rusia închide Consulatul României din Sankt Petersburg.

Rusia a decis să închidă Consulatul României din Sankt Petersburg ca răspuns la închiderea Consulatului rus din Constanța.

În plus, însărcinatul cu afaceri al consulatului român din Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și este obligat să părăsească teritoriul Rusiei în termen de 72 de ore, informează g4media.ro.

Consulatul României își va înceta activitatea în 30 de zile, ultima zi de funcționare va fi 24 iulie.

Anterior, România a închis Consulatul rus din Constanța, după ce o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în orașul Galați, rănind două persoane.