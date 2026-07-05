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dw.com logodw
5 Iulie 2026, 09:12
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Rusia i-a propus Ucrainei să înceteze focul la Konstantinovka

Ministerul rus al Apărării i-a propus Ucrainei să preia trupurile militarilor ucraineni decedați în Konstantinovka. Rusia susține că a capturat orașul din regiunea Donețk, însă Statul Major al Ucrainei neagă acest lucru.

Rusia i-a propus Ucrainei să înceteze focul la Konstantinovka.
Rusia i-a propus Ucrainei să înceteze focul la Konstantinovka.

Ministerul Apărării al Rusiei i-a propus sâmbătă, 4 iulie, Ucrainei să predea trupurile militarilor Forțelor Armate ale Ucrainei decedați în Konstantinovka (regiunea Donețk) și, în legătură cu aceasta, „să înceteze focul asupra orașului în intervalul 12:00-18:00, ora Moscovei, în data de 6 iulie 2026”. Anunțul a fost făcut pe canalul Telegram al ministerului rus al Apărării, transmite dw.com.

În Ministerul Apărării, inițiativa a fost legată de „eliberarea orașului Konstantinovka de către trupele ruse și stabilirea controlului complet asupra acestuia”. Instituția a menționat că așteaptă răspunsul la propunere „prin canalele existente ale serviciilor speciale” până la ora 12:00, 5 iulie.

Rusia a anunțat capturarea orașului Konstantinovka, Forțele Armate ale Ucrainei neagă acest lucru

În seara zilei de 3 iulie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri cu șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei, Valeri Gherasimov, și alți comandanți ruși de rang înalt, a declarat capturarea orașului Konstantinovka, „eliberarea” regiunii Lugansk și „progresul semnificativ” al trupelor ruse în regiunea Donețk.

Un reprezentant al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat a doua zi că Konstantinovka „este controlată de unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei, iar în unele cartiere ale orașului continuă confruntările armate constante”. Instituția a menționat cazuri de infiltrare a unor grupuri mici de infanterie (1–3 persoane) în adâncimea pozițiilor trupelor ucrainene, însă aceste grupuri „sunt identificate și distruse”.

Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) a sugerat că afirmațiile părții ruse privind capturarea orașului Konstantinovka ar putea fi o încercare de „a influența modul în care mass-media occidentală relatează despre război înainte de weekend, în special în legătură cu sărbătoarea din 4 iulie (Ziua Independenței - n.r.) în SUA”. Putin a trimis liderului american Donald Trump o felicitare cu ocazia a 250 de ani de la înființarea SUA. La fel a făcut și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Anterior, Zelenski l-a invitat pe Putin în Konstantinovka

Afirmările Rusiei despre capturarea orașului Konstantinovka au fost comentate și de Zelenski. Într-o discuție cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, el i-a propus lui Putin să se întâlnească în Konstantinovka. Totodată, Zelenski a precizat că nu se așteaptă la un răspuns pozitiv din partea liderului rus, deoarece „adevărul este foarte diferit de cuvintele lui Putin”.

La declarațiile președintelui Ucrainei a reacționat purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. „Dacă astfel domnul Zelenski își exprimă disponibilitatea de a veni în Federația Rusă, noi salutăm acest lucru. Dar dorim să reamintim că președintele Putin a spus că este gata să îl primească la Moscova. Totuși, capitala Federației Ruse este Moscova, nu Konstantinovka”, a spus reprezentantul Kremlinului.

La câteva ore după aceea, Ministerul rus al Apărării a propus predarea trupurilor militarilor ucraineni căzuți în Konstantinovka.

Sursă
dw.com logodw
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