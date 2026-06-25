Rusia a început să lovească mai des stațiile de alimentare din Ucraina. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate atacuri asupra stațiilor de alimentare în mai multe regiuni.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina cu referire la mesajele autorităților locale.

În special, inamicul a lovit o stație PECO în regiunea Zaporojie, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.

„O femeie a fost rănită – rușii continuă atacurile asupra Zaporojiei. Din cauza loviturii unei drone inamice, o femeie a fost rănită. O altă dronă a provocat un incendiu. Alarmă continuă, rămâneți în locuri sigure”, a adăugat ulterior Fedorov.

Rușii au lovit, de asemenea, o stație PECO în Sumî. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Sumî, Oleg Grigorov, în urma atacului au fost răniți patru oameni.

„Au fost spitalizați doi angajați ai stației PECO. Inițial, aceștia au suferit răni ușoare. De asemenea, au fost afectați doi soți care se aflau în apropierea locului loviturii. Li s-a acordat ajutor fără internare”, se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, rușii lovesc intenționat de un an stațiile PECO pentru a complica viața comunităților și logistica.

Situația este similară în regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Alexandr Ganja, inamicul a lovit, de asemenea, o stație PECO.

„În raionul Nikopol au fost lovite orașul Nikopol, precum și comunitățile Marganets și Pokrovsk. Stațiile PECO au fost distruse”, a spus el.