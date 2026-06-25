Rusia a rechemat ambasadorul României din cauza închiderii Consulatului General de la Constanța.

Ministerul rus de Externe l-a convocat joi, 25. iunie, pe ambasadorul României în țară, Cristian Istrate.

După cum scrie „Adevărul European”, acest lucru a fost declarat de reprezentanta Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.

Zaharova a declarat că ambasadorul României a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a i se comunica măsurile de răspuns la închiderea de către România a Consulatului General al Rusiei din Constanța.

Bucureștiul a închis consulatul general și a declarat consulul general rus persoană non grata luna trecută.

Acest lucru a avut loc după ce, în noaptea de 29 mai, o dronă de atac rusă a lovit acoperișul unui bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând o gaură și un incendiu în holul apartamentului de la ultimul etaj. Doi locatari au fost răniți. Conform concluziilor anchetatorilor, drona transporta cel puțin 30 de kilograme de explozibil.

Acesta este cel mai grav incident de până acum în care dronele de atac rusești au pătruns pe teritoriul României.

Militarii români au explicat că nu au reușit să doboare drona din cauza lipsei timpului pentru reacție și a unor restricții în condiții de pace.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că drona rusă care a lovit blocul din orașul Galați a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană, ceea ce i-a schimbat traiectoria.