Rusia a lovit Ucraina cu o rachetă Kinjal și drone: Există victime.

În dimineața zilei de 28 mai, loviturile Rusiei asupra regiunilor Ucrainei au continuat, transmite dw.com.

Procuratura: în regiunea Sumî, o dronă rusească a atacat civili, două persoane au murit

În regiunea Sumî, în urma unui atac cu dronă rusească, au murit doi civili, au anunțat autoritățile regionale. „În jurul orei 08:00 dimineața, ocupanții au atacat cu o dronă doi civili care se deplasau pe un drum de câmp în comunitatea Velikopisarivka din raionul Ahîrska. Au murit un bărbat și o femeie”, se arată în comunicat. Procuratura a adăugat că desfășoară o anchetă preliminară privind comiterea unor crime de război.

Rusia a lovit sectorul rezidențial din regiunea Donețk. O persoană a murit

În orașul Drujkivka din regiunea Donețk, în urma unui atac cu dronă rusească, o persoană a murit, iar trei case particulare au fost avariate, au anunțat reprezentanții Poliției Naționale a Ucrainei. Potrivit forțelor de ordine, alte trei persoane au fost rănite în urma loviturilor dronelor rusești asupra satelor Kondrativka și Piskunivka.

De asemenea, forțele armate ruse au lovit Kramatorsk și Sloviansk, avariind clădiri rezidențiale. În Sloviansk au fost afectate blocuri de locuințe și un complex sportiv, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Vadim Filashkin. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, trupele rusești au aruncat și trei bombe aeriene asupra localității Nikolaevka, unde un bloc de apartamente a fost distrus.

Forțele armate ruse au lovit regiunea Dnipropetrovsk, trei persoane fiind rănite

În regiunea Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești, trei persoane au fost rănite, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Alexandr Ganja. El a adăugat că în orașul Pavlograd și în comunitatea Bogdanovka, în urma loviturilor Rusiei, au fost avariate un bloc cu cinci etaje, o casă particulară și un liceu. Un rănit a fost internat în stare de gravitate medie, iar alți doi – o femeie de 69 de ani și un bărbat de 62 de ani – vor fi tratați ambulatoriu.

Potrivit șefului administrației regionale, trupele rusești au atacat și comunitățile Nikopol, Krasnogrigorievska, Marganetska și Pokrovska, unde au fost avariate o casă și o stație de alimentare cu combustibil.

Mai multe persoane, rănite în regiunile Zaporojie și Harkov

În regiunea Zaporojie, în urma bombardamentelor rusești, au fost rănite două femei de 58 și 65 de ani, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov. În ultimele 24 de ore, potrivit acestuia, trupele ruse au lovit 40 de localități din regiune. „Au fost raportate 48 de cazuri de avarii la obiecte de infrastructură și locuințe”, a adăugat Fedorov.

În regiunea Harkov, au fost răniți doi bărbați de 62 și 54 de ani, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleg Sinegubov. El a adăugat că în urma atacurilor Rusiei au fost avariate locuințe, garaje, automobile și obiecte de infrastructură civilă.