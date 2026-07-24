Rusia a lovit o expoziție de arme lângă Kiev: Sunt morți și răniți.

Rusia a lovit regiunea Kiev, în special poligonul unde avea loc o expoziție de armament. Potrivit procurorului general al țării, în urma atacului au murit 10 persoane, iar aproximativ 100 au fost rănite.

Vineri, 24 iulie, Rusia a lansat un atac cu rachete asupra regiunii Kiev, vizând în special un poligon unde avea loc o expoziție de armament. Zece persoane au murit, iar aproximativ 100 au fost rănite, a anunțat procurorul general Ruslan Kravcenko pe canalul său de Telegram. Informația despre atacul asupra expoziției a fost confirmată și de Consiliul Ucrainean al Producătorilor de Arme, transmite dw.com.

Organizația a declarat că la eveniment „se aflau reprezentanți ai industriei de apărare ucrainene”. De asemenea, au confirmat că în urma atacului există morți și răniți, dar nu au precizat numărul acestora. „Informațiile despre locația exactă a participanților nu au fost făcute publice. Circumstanțele atacului sunt investigate de autoritățile competente”, se arată într-o postare pe pagina Consiliului pe Facebook.

Anunțurile expoziției erau disponibile pe Internet

Canalul ucrainean de Telegram „Taras Grigorovici povidomliaie” („Taras Grigorievici informează”), citat de presa locală, inclusiv publicația online „Ukrainska Pravda”, indică că este vorba despre expoziția Defense Demo Day & Defense Expo „Critic Protejat”, organizată de „Armada” - Asociația Producătorilor de Sisteme fără Pilot și Tehnologii Conexe.

Evenimentul a avut loc pe un poligon privat din raionul Bucea, a declarat Ruslan Oleinik, șef interimar al Administrației Militare Regionale Kiev (OVA), pe pagina sa de Facebook. Se menționează că informațiile despre eveniment erau disponibile pe Internet.

Au fost deschise două dosare penale

Potrivit procurorului general Kravcenko, după atacul cu rachete asupra regiunii Kiev au fost deschise două dosare penale - pentru încălcarea legilor și obiceiurilor războiului, precum și pentru neglijență în serviciu care a dus la pierderi de vieți omenești. „Ancheta va stabili cine a luat decizia de a organiza evenimentul, cine a aprobat locul, timpul și formatul desfășurării acestuia, ce măsuri de securitate au fost prevăzute și dacă riscurile au fost evaluate corespunzător în condițiile stării de război”, se arată în postarea lui Kravcenko.

Ministerul Apărării al Rusiei: Au fost lovite întreprinderi ale complexului militar-industrial din Kiev și regiune

În cursul zilei de 24 iulie, Ministerul Apărării al Rusiei a raportat și despre atacuri asupra Ucrainei efectuate din 18 iulie. În aceste zile, au fost lansate atacuri masive și 18 atacuri în grup. În Kiev și regiune, conform postării pe canalul de Telegram al ministerului, au fost lovite, printre altele, întreprinderi ale complexului militar-industrial, centre logistice și obiective ale infrastructurii energetice și de combustibil.

Atacuri au avut loc și în alte regiuni ale Ucrainei

Dimineața zilei de 24 iulie, două bombe aeriene au fost lansate asupra orașului Slaviansk din regiunea Donețk. Cinci persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Vadim Filashkin pe canalul său de Telegram. Potrivit acestuia, au fost avariate 10 case particulare, o întreprindere și sediul consulatului onorific al Letoniei.

De asemenea, la Harkov a murit șoferul unei mașini lovite de o dronă, a anunțat primarul orașului Igor Terehov pe canalul său de Telegram.