Rusia a lovit Kievul la scurt timp după ce G7 a promis să sprijine Ucraina.

La scurt timp după ce țările G7 au promis să intensifice sprijinul pentru Ucraina, Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului. Explozii au fost auzite în timpul nopții și în alte orașe ucrainene.

În noaptea de miercuri spre joi, 18 iunie, Rusia a lansat un atac cu rachete asupra Kievului. Acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după ce țările G7 au promis să intensifice sprijinul pentru Ucraina. Corespondenții raportează că în capitala Ucrainei au sunat sirenele de alarmă aeriană, urmate de sunete de rachete în zbor și explozii, scrie dw.com.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkaciuk, a avertizat locuitorii că asupra capitalei au fost lansate rachete balistice. „Stați în locuri sigure până la ridicarea alarmei!”, a scris Tkaciuk pe canalul său de Telegram.

Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au anunțat, de asemenea, amenințarea unui atac cu rachete balistice în nordul țării.

Potrivit corespondenților „Suspline”, explozii s-au auzit în Poltava și Sumî. Consiliul Orășenesc din Poltava a raportat întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Autoritățile din regiunea Zaporojie au anunțat explozii în zonă.

Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au avertizat despre pericolul unui atac cu bombe aeriene ghidate în regiunea Sumî.

Alarma aeriană a fost declanșată de mai multe ori pe parcursul nopții în mai multe regiuni ale Ucrainei.