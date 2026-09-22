Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei cu drone și rachete: Sunt morți.

Rusia a lansat în noaptea de 22 septembrie, noi atacuri asupra unor întreprinderi industriale din Ucraina, folosind drone și rachete, în urma cărora au murit în total cel puțin trei persoane, iar alte cel puțin 14 au fost rănite.

Șeful Administrației Militare Regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja, a comunicat că Dnipro, Krîvîi Rih și Pavlohrad au fost supuse simultan unui atac cu rachete, unde au izbucnit incendii. În Dnipro au murit trei persoane și au fost rănite alte cel puțin șase, fiind avariate depozite și o întreprindere, scrie dw.com.

Atacurile cu rachete balistice asupra orașului Krîvîi Rih au fost confirmate și de șeful Consiliului de Apărare al orașului, Oleksandr Vilkul.

Atacuri asupra Kievului și regiunilor Mîkolaiv și Poltava

În urma atacului nocturn asupra Kievului, o clădire rezidențială cu cinci etaje din raionul Dnipro al capitalei a fost parțial distrusă. Potrivit informațiilor procuraturii locale, cinci persoane au fost rănite, dintre care trei au fost spitalizate. În timpul operațiunii de căutare și salvare, angajații serviciilor de urgență au deblocat și salvat din clădirea avariată 15 locatari.

Regiunea Mîkolaiv a fost, de asemenea, atacată în noaptea de 22 septembrie, patru persoane având de suferit în urma atacului, a scris șeful Administrației Militare Regionale din Mîkolaiv, Gheorghi Reșetilov.

În raionul Kremenciuk din regiunea Poltava au fost atacate o întreprindere industrială și un obiect de infrastructură critică, a comunicat șeful Administrației Militare Regionale din Poltava, Vitali Diakivnici. Potrivit acestuia, în raionul Poltava, o dronă rusească a căzut pe teritoriul unei întreprinderi agricole private; au fost avariate o anexă gospodărească și utilaje.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, principalele direcții ale atacurilor rusești au fost regiunile Dnipropetrovsk, Kirovohrad și Poltava. Au fost utilizate rachete antinavă „Oniks”, rachete balistice „Iskander-M” / S-400 / KN-23 și patru rachete de croazieră „Kalibr”, precum și 212 drone de atac de tip Shahed (inclusiv cu reacție) și drone-momeală de tip „Parodia”. În comunicatul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei se menționează că au fost doborâte și neutralizate 186 de ținte aeriene.