Rusia a interzis importul fructelor cu sâmburi din Armenia.

A fost interzis importul de cireșe, vișine, caise, prune, piersici, nectarine și struguri proaspeți, pe fondul „încălcărilor frecvente la livrări”, transmite dw.com.

Interdicția va fi valabilă până la elaborarea „algoritmului pentru asigurarea siguranței produselor expediate”, iar de asemenea, este restricționat tranzitul acestor produse prin Rusia către alte țări ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEEA).

Aceasta nu este prima măsură restrictivă introdusă în Rusia împotriva exporturilor armene în ultimele săptămâni. Anterior, Rosselhoznadzor a interzis importul de pește și produse din pește din Armenia, făcând excepție doar pentru două întreprinderi care au trecut inspecția rusă. În plus, Rusia a limitat importul de flori armenești, apă minerală, coniac, vin, legume și căpșuni.

Autoritățile din Armenia și observatorii leagă acțiunile Moscovei nu doar de pretențiile sanitare, ci și de deteriorarea bruscă a relațiilor pe fundalul cursului premierului armean Nikol Pașinian de apropiere de UE și SUA.

La 29 mai, liderii Rusiei, Belarusului, Kazahstanului și Kârgâzstanului au cerut Armeniei să aleagă între calitatea de membru al UEEA și integrarea europeană. Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat Erevanul despre posibilitatea repetării „scenariului ucrainean”, avertismente similare au fost exprimate anterior și de Vladimir Putin, care l-a acuzat pe Pașinian de dorința de a „sta pe două scaune”.