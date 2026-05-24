Rusia a efectuat un nou atac masiv asupra Kievului: posibil a fost folosit „Oreșnik”

Forțele ruse au atacat din nou masiv teritoriul Ucrainei în noaptea de duminică, 24 mai. Majoritatea rapoartelor despre lovituri vin din Kiev și regiunea înconjurătoare. În sectorul Șevcenko din centrul capitalei, o persoană a murit după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe cu 9 etaje, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Potrivit datelor preliminare, cel puțin 21 de persoane au fost rănite, a menționat el. Dintre acestea, 13 au fost spitalizate, iar trei răniți sunt în stare gravă, transmite dw.com.

Primarul a relatat și despre alte lovituri ale dronelor în clădiri rezidențiale din mai multe zone ale orașului. Astfel, în sectorul Șevcenko, o dronă a lovit un bloc cu mai multe etaje la nivelul etajelor trei și patru, în sectorul Obolon din nordul Kievului – un bloc de 16 etaje la nivelul etajelor 12-13, iar în sectorul Solomenski din partea de vest a orașului, o dronă a lovit un bloc de 24 de etaje la nivelul etajului 20.

Utilizatorii rețelelor sociale publică imagini video cu incendii, presupus filmate în sectorul Solomenski.

De asemenea, în diferite zone ale Kievului și în suburbii s-au înregistrat căderi de resturi de drone și rachete, care au provocat incendii, a anunțat Kliciko.

Mass-media: Rusia a lovit Kievul și Bila Cerkva cu racheta „Oreșnik”

Publicația online Times of Ukraine și mai multe canale de monitorizare de pe Telegram, bazându-se pe imagini video din rețelele sociale, presupun că Rusia a lansat o rachetă balistică cu rază medie de acțiune „Oreșnik” asupra unui obiectiv neidentificat în orașul Bila Cerkva, la sud de Kiev.

La momentul publicării articolului, sursele oficiale din partea Ucrainei și Rusiei nu confirmaseră utilizarea rachetei. Totuși, utilizatorii rețelelor sociale au publicat videoclipuri din mai multe unghiuri, în care se observă separarea caracteristică a blocurilor de luptă ale rachetei „Oreșnik” și explozii puternice.

Utilizarea rachetei „Oreșnik” în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Dacă lovitura cu racheta „Oreșnik” va fi confirmată, aceasta va fi a treia utilizare înregistrată a acestei rachete balistice de către forțele ruse de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Anterior, Rusia a atacat Ucraina cu „Oreșnik” în noiembrie 2022, iar președintele rus Vladimir Putin a numit lovitura asupra țintei „teste” ale rachetei.

În ianuarie 2023, Rusia a atacat din nou Ucraina cu „Oreșnik”, ținta fiind un obiectiv din regiunea Lviv, în vestul țării. Autoritățile ruse au justificat utilizarea repetată a rachetei balistice printr-o presupusă tentativă de atac cu drone ucrainene asupra reședinței lui Putin de la Valdai, la sfârșitul anului 2022. Totuși, chiar și președintele SUA, Donald Trump, a privit cu scepticism declarațiile Rusiei despre presupusul atac, deși Moscova a transmis reprezentanților săi presupusele dovezi ale incidentului.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a avertizat pe 23 mai despre pregătirea Rusiei pentru o nouă utilizare a rachetei „Oreșnik”, bazându-se pe informații de la serviciile de informații. El a îndemnat partenerii Kievului să reacționeze la astfel de acțiuni ale Rusiei și la prelungirea războiului „nu post factum, ci preventiv”, prin intensificarea presiunii asupra Moscovei.



