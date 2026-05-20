Rusia a efectuat lovituri asupra Ucrainei: Sunt morți și răniți.

Rusia în noaptea de marți spre miercuri, 20 mai, a lovit din nou Ucraina, în urma cărora au murit și au fost răniți oameni, iar clădiri au fost distruse. În orașul Dnipro au murit două persoane, iar alte șase au fost rănite. Șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Alexandr Ganja, a anunțat pe canalul său de Telegram că cinci răniți au fost spitalizați, iar starea a trei dintre ei este evaluată de medici ca fiind gravă, transmite dw.com.

Potrivit lui Ganja, în urma atacului nocturn au fost avariate și un depozit alimentar, case particulare și un automobil.

În regiunea Zaporojie, patru persoane au fost rănite și o casă a fost distrusă în urma unui atac rusesc. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov, a scris pe rețelele sociale că printre răniți se află un băiat de 2 ani și o fată de 12 ani. Potrivit lui Fedorov, lovitura a fost aplicată asupra unei case particulare. Clădirea a fost distrusă, iar după impact a izbucnit un incendiu. Unda exploziei și resturile au avariat un automobil și casele vecine.

Se raportează, de asemenea, despre un atac rusesc asupra orașului Konotop din regiunea Sumî. Primarul orașului, Artem Semenihîn, a anunțat că o clădire cu mai multe etaje a fost lovită. El nu a exclus că sub dărâmăturile clădirii pot fi oameni. Ulterior, Serviciul de Urgență al Ucrainei (DSNS) a precizat că în urma atacului asupra Konotop s-a prăbușit un bloc cu cinci etaje. În urma acestei lovituri au fost distruse planșeele de la etajul doi până la etajul patru, sunt cunoscute opt persoane rănite, iar trei au fost salvate.

Comuna Șostka a fost lovită de drone rusești, spitalul raional a fost avariat, în clădirile administrative, case și apartamente au fost sparte geamurile, iar un muzeu a fost distrus.

La Odesa, în urma unui atac rusesc, au fost avariate mai multe case și automobile, iar o clădire cu un singur etaj a fost complet distrusă, au scris pe rețelele sociale șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Serghei Lîsak, și DSNS.

Rusia a intensificat recent loviturile cu rachete și drone asupra Ucrainei.