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unian.net logounian
17 Iunie 2026, 09:23
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Rusia a atacat Zaporojie: O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite. Atacul a provocat și distrugeri

În noaptea de 17 iunie, trupele Federației Ruse au lansat un atac masiv asupra orașului Zaporojie, în urma căruia o persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Rusia a atacat Zaporojie: O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite. Atacul a provocat și distrugeri.
Rusia a atacat Zaporojie: O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite. Atacul a provocat și distrugeri.

„A izbucnit un incendiu într-o clădire rezidențială cu trei etaje, cu o suprafață totală de 800 m2. Din cauza amenințării atacurilor inamice constante, salvatorii au fost nevoiți să se adăpostească de mai multe ori. Abia dimineața incendiul a fost lichidat”, se menționează în comunicat, transmite unian.net.

De asemenea, în mai multe zone ale orașului au fost avariate clădiri rezidențiale, automobile și infrastructura civilă.

În total, psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au acordat asistență pentru 38 de persoane, dintre care doi copii.

Totodată, șeful Administrației Regionale Militare Zaporoje, Ivan Fedorov, a scris că, în urma atacurilor asupra orașului Zaporojie și a regiunii, 14 persoane au fost rănite.

„Au fost înregistrate 72 de rapoarte privind deteriorarea locuințelor, automobilelor și obiectivelor de infrastructură”, a adăugat oficialul.

Rusia a atacat Zaporojie: O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite. Atacul a provocat și distrugeri

Rusia a atacat Zaporojie: O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite. Atacul a provocat și distrugeri

Rusia a atacat Zaporojie: O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite. Atacul a provocat și distrugeri

Sursă
unian.net logounian
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