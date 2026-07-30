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30 Iulie 2026, 08:45
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Rusia a atacat Ucraina cu rachete și drone: Sunt victime

În suburbia orașului Krivoi Rog, o familie numeroasă a murit în urma impactului unei rachete într-o casă particulară. În Lvov au fost avariate locuințe, iar în Harkov un vehicul aerian fără pilot a lovit o zonă industrială.

Rusia a atacat Ucraina cu rachete și drone: Sunt victime.
Rusia a atacat Ucraina cu rachete și drone: Sunt victime.

Explozii au avut loc și în alte câteva orașe.

Forțele ruse au atacat în noaptea de miercuri spre joi, 30 iulie Kievul cu rachete. În mai multe zone ale capitalei ucrainene au căzut resturi și au izbucnit incendii, a scris pe Telegram primarul Vitali Kliciko. Administrația militară a orașului Kiev a raportat un deces, scrie dw.com.

La Liov s-au auzit explozii și a funcționat apărarea antiaeriană. Primarul Andrei Sadovîi și șeful administrației militare a orașului Liov, Maxim Kozițki, au raportat avarierea a două blocuri de locuințe cu mai multe etaje. La fața locului lucrează salvatorii.

La Harkov a fost înregistrat impactul unei drone de tip „Shahed” în zona industrială din raionul Novobavarsk, a anunțat primarul orașului, Igor Terehov. Nu a oferit alte detalii.

Forțele aeriene ale Armatei Ucrainei au avertizat pe canalul lor de Telegram despre numeroase lansări de rachete balistice și cu rază lungă de acțiune, drone și bombe aeriene ghidate (KAB) îndreptate spre alte orașe și regiuni ale Ucrainei. Presa a raportat explozii în zonele Vinița, Cerkasî, Krivoi Rog și Sumî, precum și în regiunea Ivano-Frankivsk.

În satul Radușne, din suburbia orașului Krivoi Rog, în urma impactului unei rachete balistice „Iskander-M” asupra unei case particulare în care locuia o familie numeroasă, au murit două fete de 5 și 12 ani și patru adulți, a anunțat șeful consiliului de apărare al orașului, Olexandr Vilkul. Potrivit acestuia, alte opt persoane au fost rănite, inclusiv băieți de șase și 15 ani. „Operațiunea de salvare și intervenție continuă, se desfășoară lucrări de degajare a dărâmăturilor. Din păcate, numărul victimelor ar putea crește”, a scris Vilkul pe canalul său de Telegram.

Sursă
dw.com logodw
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