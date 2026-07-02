Rusia a atacat Kievul cu drone și rachete: Cel puțin 9 persoane au murit.

Rusia a lansat un atac combinat asupra Kievului folosind drone și rachete. Conform ultimelor date, cel puțin 9 persoane au murit în urma atacului rus, iar 56 au fost rănite, inclusiv copii.

Oamenii rămân sub dărâmăturile caselor. În regiunea Kiev au fost răniți trei oameni, scrie euronews.com.

La Kiev au fost distruse clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură civilă. Au fost înregistrate daune și distrugeri în peste 30 de locuri din toate districtelor capitalei ucrainene.

Cu o zi înainte, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat joi dimineață un „atac de răspuns” asupra Ucrainei, susținând că la Kiev și în regiune au fost lovite întreprinderi din industria militară, precum și „infrastructura aeroporturilor militare” din alte regiuni.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, vizând obiective din infrastructura energetică și ținte militare, folosind de asemenea rachete.