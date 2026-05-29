theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
29 Mai 2026, 10:42
4 801
Copiază linkul
Link copiat

Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete și drone. O persoană a murit

În seara zilei de 25 mai și în noaptea de 26 mai, Rusia a lansat asupra Ucrainei două rachete „Iskander” și 122 de drone. În Odesa a murit o persoană.

Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete și drone. O persoană a murit.
Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete și drone. O persoană a murit.

Numărul victimelor în urma atacului nocturn al Rusiei asupra Kievului din 24 mai a crescut la trei.

Despre aceasta au anunțat Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram. Potrivit datelor lor, forțele antiaeriene au doborât sau suprimat 111 drone rusești în nord, sud și estul Ucrainei, scrie dw.com.

„Au fost înregistrate lovituri asupra a 9 drone de atac și rachete în 11 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 3 locații”, au precizat militarii ucraineni pe 26 mai, în jurul orei 8 dimineața, ora Kievului. Atacul continuă: pe canalul de Telegram al Forțelor Armate ale Ucrainei au continuat să apară mesaje despre lansări înregistrate de rachete, drone și bombe aeriene ghidate (KAB) în diferite regiuni ale Ucrainei.

La Odesa, în urma unui atac combinat cu rachete și drone, în seara zilei de 25 mai a murit o persoană și alte trei au fost rănite, au anunțat autoritățile locale. Au fost avariate geamurile și fațada unui obiectiv de infrastructură și a clădirilor rezidențiale din apropiere.

Numărul victimelor din Kiev în urma atacului din 24 mai a crescut

Între timp, în Kiev, din dărâmăturile unei clădiri din sectorul Șevcenko, parțial distrusă de un atac aerian masiv în noaptea de 24 mai, au fost scoase fragmente din corpul unei alte persoane. Astfel, numărul victimelor acestui atac a ajuns la trei. Peste 90 de persoane au fost rănite în capitala Ucrainei.

Atunci Rusia a lovit Ucraina cu 600 de drone și 90 de rachete de diferite tipuri, inclusiv „Oreșnik”. La Kiev, pe lângă blocul de locuințe din sectorul Șevcenko, au fost avariate și alte numeroase clădiri. Printre acestea, Centrul comercial „Kvadrat” de lângă stația de metrou „Lukianovskaia” a fost complet distrus de incendiu, iar stația însăși a fost de asemenea avariată.

Rusia amenință cu noi lovituri masive asupra capitalei Ucrainei

Șeful Ministerului rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în seara zilei de 25 mai, într-o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, că Rusia începe „lovituri sistematice și consecvente” asupra obiectivelor din Kiev, inclusiv „centrele de luare a deciziilor”. Moscova a recomandat evacuarea ambasadelor străine din capitala Ucrainei.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Maternova: „Regimul care ani de zile a bombardat clădiri rezidențiale, muzee, maternități, școli și centrale electrice a început brusc să vorbească în limbajul dreptului internațional umanitar și al Convențiilor de la Geneva”, a spus ea.

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici