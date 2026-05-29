Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete și drone. O persoană a murit.

Numărul victimelor în urma atacului nocturn al Rusiei asupra Kievului din 24 mai a crescut la trei.

Despre aceasta au anunțat Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram. Potrivit datelor lor, forțele antiaeriene au doborât sau suprimat 111 drone rusești în nord, sud și estul Ucrainei, scrie dw.com.

„Au fost înregistrate lovituri asupra a 9 drone de atac și rachete în 11 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 3 locații”, au precizat militarii ucraineni pe 26 mai, în jurul orei 8 dimineața, ora Kievului. Atacul continuă: pe canalul de Telegram al Forțelor Armate ale Ucrainei au continuat să apară mesaje despre lansări înregistrate de rachete, drone și bombe aeriene ghidate (KAB) în diferite regiuni ale Ucrainei.

La Odesa, în urma unui atac combinat cu rachete și drone, în seara zilei de 25 mai a murit o persoană și alte trei au fost rănite, au anunțat autoritățile locale. Au fost avariate geamurile și fațada unui obiectiv de infrastructură și a clădirilor rezidențiale din apropiere.

Numărul victimelor din Kiev în urma atacului din 24 mai a crescut

Între timp, în Kiev, din dărâmăturile unei clădiri din sectorul Șevcenko, parțial distrusă de un atac aerian masiv în noaptea de 24 mai, au fost scoase fragmente din corpul unei alte persoane. Astfel, numărul victimelor acestui atac a ajuns la trei. Peste 90 de persoane au fost rănite în capitala Ucrainei.

Atunci Rusia a lovit Ucraina cu 600 de drone și 90 de rachete de diferite tipuri, inclusiv „Oreșnik”. La Kiev, pe lângă blocul de locuințe din sectorul Șevcenko, au fost avariate și alte numeroase clădiri. Printre acestea, Centrul comercial „Kvadrat” de lângă stația de metrou „Lukianovskaia” a fost complet distrus de incendiu, iar stația însăși a fost de asemenea avariată.

Rusia amenință cu noi lovituri masive asupra capitalei Ucrainei

Șeful Ministerului rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în seara zilei de 25 mai, într-o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, că Rusia începe „lovituri sistematice și consecvente” asupra obiectivelor din Kiev, inclusiv „centrele de luare a deciziilor”. Moscova a recomandat evacuarea ambasadelor străine din capitala Ucrainei.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Maternova: „Regimul care ani de zile a bombardat clădiri rezidențiale, muzee, maternități, școli și centrale electrice a început brusc să vorbească în limbajul dreptului internațional umanitar și al Convențiilor de la Geneva”, a spus ea.