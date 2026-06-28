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28 Iunie 2026, 10:30
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Rusia a atacat din nou Kievul: Sunt răniți și au izbucnit incendii

Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 iunie. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat de două ori pe canalul lor de Telegram că rachetele balistice se îndreaptă spre capitala Ucrainei.

Rusia a atacat din nou Kievul: Sunt răniți și au izbucnit incendii.
Rusia a atacat din nou Kievul: Sunt răniți și au izbucnit incendii.

În oraș a fost anunțată alarmă aeriană, transmite dw.com.

În capitala Ucrainei au avut loc mai multe explozii. La 02:47, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkaciuk, a anunțat că în urma atacului din raionul Darnița a fost rănită o persoană. În aceeași zonă au izbucnit incendii în mai multe locuri.

„Incendiu lângă o clădire rezidențială, la o altă adresă arde un service auto. De asemenea, arde o clădire nerezidențială. Verificăm informațiile despre răniți", a scris Tkaciuk pe Telegram.

La 03:11, în Kiev a fost ridicată alarma aeriană, iar după trei minute Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat că amenințarea cu utilizarea armelor balistice a fost eliminată. La 05:10, în capitala ucraineană a fost din nou anunțată alarmă aeriană, care a fost ridicată după șase minute. La 05:26, Tkaciuk a precizat că numărul persoanelor rănite în urma atacului nocturn a crescut la două.

Atacuri asupra altor orașe și regiuni din Ucraina

În aceeași noapte, Forțele Aeriene ale Ucrainei au înregistrat numeroase lansări de drone, rachete și bombe aeriene ghidate (KAB) în direcția Harkov, Dnipro, regiunile Sumî, Zaporojie, Donețk și Dnipropetrovsk, precum și în alte orașe și regiuni ale Ucrainei. În multe dintre acestea a fost anunțată alarmă aeriană. Rusia a atacat din nou Kievul: Sunt răniți și au izbucnit incendii

Rusia a atacat din nou Kievul: Sunt răniți și au izbucnit incendii

Rusia a atacat din nou Kievul: Sunt răniți și au izbucnit incendii

Sursă
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