22 Mai 2026, 20:13
Rubio: Trebuie să avem un plan B pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că a discutat cu aliații din NATO probleme legate de deschiderea Strâmtorii Ormuz.
„Facem tot posibilul pentru a ajunge la un consens global necesar pentru a preveni crearea de către Iran a unui sistem de taxare a trecerii și încercăm să implicăm ONU”, a declarat el, transmite report.az.
Rubio a spus că toată lumea așteaptă încheierea unui acord cu Iranul și deschiderea Strâmtorii Ormuz, precum și „renunțarea părții iraniene la ambițiile sale nucleare”. Principalul mediator în procesul de negocieri este Pakistanul, care a făcut o „muncă admirabilă”.
„Dar trebuie să avem și un plan B. Ce se întâmplă dacă Iranul refuză să deschidă strâmtoarea? În acest caz, va trebui să întreprindem ceva”, a subliniat el.