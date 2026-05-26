Rubio: SUA sunt gata să medieze negocierile privind Ucraina.

SUA „sunt gata și dispuse să facă tot posibilul” pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina, a declarat șeful Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio, comentând marți, 26 mai, convorbirea telefonică cu ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Cuvintele sale au fost publicate pe site-ul instituției americane, scrie dw.com.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, secretarul de stat al SUA a spus că, potrivit lui Lavrov, din cauza loviturilor iminente „Kievul va deveni un loc foarte periculos”. Un astfel de mesaj, notează Rubio, partea rusă l-a trimis tuturor misiunilor diplomatice din capitala ucraineană, însă „evident, Putin a dorit” ca Lavrov să transmită acest lucru „direct președintelui” Donald Trump. „Și am spus că în prezent nu există negocieri active sau planificate cu Ucraina, dar SUA sunt întotdeauna gata să joace un rol constructiv și util, dacă se va ivi o astfel de oportunitate”, a subliniat Rubio.

Secretarul de stat al SUA a comentat și atacul rusesc asupra Kievului în noaptea de 24 mai. „De fiecare dată când vezi aceste lovituri majore dintr-o parte sau alta, îți amintești de ce este acest război groaznic, care durează mai mult decât al Doilea Război Mondial, și că trebuie să se încheie. SUA sunt gata și dispuse să facă tot posibilul pentru a contribui la încheierea acestui război. Sper că într-un moment dat va apărea oportunitatea să jucăm din nou un astfel de rol”, a spus Rubio.

Lavrov, către Rubio: Rusia începe „lovituri sistematice” asupra Kievului

În seara zilei de 25 mai, Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că șeful instituției, Lavrov, a avut o convorbire telefonică cu Rubio la solicitarea președintelui Rusiei, Vladimir Putin. În timpul discuției, ministrul rus a declarat, în special, că armata rusă „începe lovituri sistematice și consecutive asupra obiectivelor situate în Kiev, utilizate pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei, și asupra centrelor de luare a deciziilor corespunzătoare”.

De asemenea, Lavrov a „atras atenția” asupra declarației Ministerului de Externe al Rusiei conform căreia SUA și altor țări cu misiuni diplomatice în Kiev „li s-a recomandat să asigure evacuarea personalului diplomatic și a altor cetățeni din capitala ucraineană”.

Ca răspuns, ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katerina Maternova, a declarat că UE „nu pleacă nicăieri”. „Rămânem la Kiev. Rămânem alături de Ucraina”, a subliniat ea. Ministerul de Externe al Poloniei a declarat, de asemenea, că orice atacuri asupra misiunilor diplomatice ale țării vor fi considerate „intenționate și premeditate”.