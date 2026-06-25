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bbc.com logobbc
25 Iunie 2026, 18:36
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Rubio: Nu a existat niciun acord între SUA și Rusia în Alaska

„Propunerea a fost făcută în Alaska, dar nu a devenit niciodată un acord”, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, răspunzând la întrebările despre acuzațiile Moscovei privind încălcarea înțelegerilor de la Anchorage.

Rubio: Nu a existat niciun acord între SUA și Rusia în Alaska.
Rubio: Nu a existat niciun acord între SUA și Rusia în Alaska.

Pe 23 iunie, adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat, în cadrul „Lecturile Primakov”, că Washingtonul se îndepărtează de înțelegerile la care au ajuns președinții Rusiei și SUA la Anchorage, transmite RBC cu referire la bbc.com.

„Rusia vrea să-i fie predat întregul teritoriu al Donbasului, pe lângă alte chestiuni pe care le-a ridicat. Însă nu a existat niciun acord. Dacă ar fi existat, războiul s-ar fi încheiat”, a declarat astăzi Marco Rubio.

El a adăugat că SUA rămân dispuse să joace un rol constructiv în încheierea războiului din Ucraina.

Sursă
bbc.com logobbc
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