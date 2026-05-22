Rubio: Negocierile trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA sunt suspendate.

El a comentat astfel oprirea negocierilor și intervenția SUA: „Am intervenit pentru că eram singurii cu care puteau comunica atât rușii, cât și ucrainenii. Din păcate, aceste negocieri nu au dat rezultate”, transmite unian.net.

El a adăugat că zvonurile conform cărora SUA ar forța Ucraina să adopte o anumită poziție au fost „scurgeri false de informații” și nu corespund realității.

„Dacă vom vedea o oportunitate de a purta negocieri care să fie productive, și nu contraproductive, și care au șanse să fie de succes, suntem pregătiți să preluăm acest rol”, a declarat Rubio.

El a menționat că, în prezent, nu se poartă astfel de negocieri, dar și-a exprimat speranța că situația se va schimba.

„Pentru că acest război se poate încheia doar printr-o soluționare negociată. Nu se va încheia printr-o victorie militară a vreuneia dintre părți, cel puțin din punctul de vedere tradițional al definirii victoriilor militare”, a afirmat Rubio.