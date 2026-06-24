Rubio: Negocierile tehnice cu Iranul vor începe pe 30 iunie.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat că negocierile tehnice cu Iranul vor începe pe 30 iunie.

El a precizat că întâlnirea va avea loc la nivel de experți. La aceasta vor participa grupuri de lucru pe diferite subiecte, transmite cnn.com.

„La aceste negocieri vor participa reprezentanți ai Departamentului de Stat, precum și ai Departamentului Energiei și alții. Va fi un nivel tehnic”, a declarat domnul Rubio jurnaliștilor în Kuweit.

Secretarul de Stat a mai spus că Iranului ar trebui să i se permită cât mai curând accesul inspectorilor nucleari. El a subliniat că aceasta este o promisiune făcută de partea iraniană și trebuie respectată.

Astăzi, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că inspectorii americani se vor alătura experților AIEA pentru a căuta rezervele de uraniu îmbogățit la nivel înalt ale Iranului. Totodată, Trump a precizat că nu există nicio grabă în această privință. Teheranul, la rândul său, neagă că și-ar fi asumat vreun angajament privind accesul inspectorilor.