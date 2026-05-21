Rubio, înainte de întâlnirea miniștrilor NATO, a declarat că este dezamăgit de Alianță.

Despre acest lucru a declarat el înainte de a pleca spre Suedia pentru a participa la întâlnirea miniștrilor de externe ai Alianței, transmite eurointegration.com.ua.

Jurnaliștii l-au întrebat pe șeful Departamentului de Stat despre o posibilă reducere a trupelor americane în Europa. Rubio a refuzat să facă declarații în acest sens. În acest context, el a menționat dezamăgirea aliaților din cauza acțiunilor militare împotriva Iranului.

„Nu cred că pe cineva îl va surprinde faptul că Statele Unite, în special președintele, sunt acum foarte dezamăgite de NATO și de ceea ce înseamnă aceasta. Am fost un susținător ferm al NATO pe tot parcursul carierei mele. L-am apărat, îl consider important", a spus secretarul de stat.

El a explicat că Alianța este utilă pentru SUA, deoarece oferă capacități militare suplimentare în timpul operațiunilor din Orientul Mijlociu. Totuși, în timpul loviturilor asupra Iranului, majoritatea aliaților europeni au refuzat să îndeplinească acest rol, a declarat oficialul.

„Ne oferă baze în regiune care ne permit să proiectăm puterea în situații de urgență în Orientul Mijlociu sau în altă parte. Prin urmare, dacă acesta este motivul principal pentru care suntem în NATO, iar apoi există țări precum Spania care ne refuză utilizarea acestor baze, atunci de ce mai suntem în NATO?", a întrebat Rubio.

El a adăugat că SUA nu cer țărilor europene să trimită trupe în Iran sau să ofere mijloace militare, dar aliații ar refuza să facă „ceva".

Rubio se va alătura întâlnirii miniștrilor de externe ai țărilor membre NATO, care va avea loc în perioada 21-22 mai la Helsingborg, în Suedia. Întâlnirea are loc pe fondul creșterii tensiunilor dintre SUA și membrii europeni ai NATO.