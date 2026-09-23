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rbc.ua logorbc
23 Septembrie 2026, 10:50
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Rubio a declarat că ar fi logic să se pună capăt războiului din Ucraina: Nu vor exista învingători

Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio a declarat că în războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu vor exista învingători.

Rubio a declarat că ar fi logic să se pună capăt războiului din Ucraina: Nu vor exista învingători.
Rubio a declarat că ar fi logic să se pună capăt războiului din Ucraina: Nu vor exista învingători.

În acest context, el consideră că ar fi logic ca acesta să fie încheiat și, în cele din urmă, se va încheia printr-un acord de pace.

În cadrul discuției, el a declarat că, în prezent, nu există un acord de pace, însă acesta ar avea pe deplin sens. Potrivit lui, războiul nu este în beneficiul niciuneia dintre părți și, în cele din urmă, trebuie să se încheie prin negocieri, deoarece niciuna dintre părți nu va obține victoria, scrie rbc.ua.

„Evident, nu este în beneficiul Ucrainei, iar pentru Rusia este pur și simplu groaznic. Adică, ei nu obțin succese în acest război. Pur și simplu nu le obțin. Prin urmare, ar fi absolut logic să-l oprim... El nu se va încheia printr-o victorie militară zdrobitoare a uneia dintre părți asupra celeilalte. Se va încheia prin încheierea unui acord în urma negocierilor", a declarat Rubio.

Totodată, el a adăugat că, în politica externă și în chestiuni precum aceasta, "uneori, ceea ce are sens nu se întâmplă neapărat".

În acest context, Rubio a explicat poziția președintelui Donald Trump prin faptul că, dacă SUA vor avea posibilitatea să schimbe ceva și să depășească divergențele dintre cele două părți, liderul de la Casa Albă este gata să o facă.

„Vom continua să încercăm să facem acest lucru. Dar, evident, astăzi nu suntem acolo. Sper că acest lucru se va schimba. Și cred că, în cele din urmă, așa va fi. La un moment dat, acest război va trebui să se încheie. Iar războiul din Ucraina se va încheia prin încheierea unui acord în urma negocierilor... Și cu cât acest lucru se va întâmpla mai devreme, cu atât vor muri mai puțini oameni și vor fi mai puține distrugeri", a rezumat secretarul de stat.

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