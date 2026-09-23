România va modifica de la 1 octombrie modul de calcul al rovinietei: Măsura îi va afecta și pe moldoveni.

Moldovenii care merg în România cu automobilele îi așteaptă schimbări importante în sistemul de plată pentru utilizarea drumurilor.

De la 1 octombrie 2026, România trece la un nou sistem de tarifare, care prevede modificări atât pentru proprietarii de autoturisme, cât și pentru transportatori, relatează omniapres.md.

Pentru cei care circulă în România cu automobilul personal, vinieta rutieră (rovinieta) va rămâne obligatorie pe drumurile unde se aplică această taxă. Modificarea constă în faptul că, de la 1 octombrie, costul vinietei pentru autoturisme va depinde și de standardul ecologic EURO. Astfel, două automobile din aceeași categorie pot avea tarife diferite, în funcție de clasa lor de emisii.

O veste importantă pentru moldovenii care merg spre litoralul românesc este eliminarea taxei separate pentru trecerea pe podul Fetești — Cernavodă. De la 1 octombrie, șoferii nu vor mai trebui să achite separat trecerea pe acest pod în cadrul noului sistem. Modificarea a devenit posibilă după abrogarea legislației anterioare care reglementa vinieta rutieră și taxele de trecere.

Același sistem se aplică și altor puncte unde, conform legislației vechi, se percepea taxă de trecere, inclusiv Giurgeni — Vadu Oii, Giurgiu — Ruse și Calafat — Vidin.

Pentru transportatorii moldoveni, modificările au o importanță mai mare. Camioanele și alte vehicule destinate transportului de mărfuri, cu masa maximă admisă mai mare de 3,5 tone, vor trece la sistemul TollRo.

Spre deosebire de vinieta rutieră, TollRo nu se va baza pe perioada de valabilitate, ci pe distanța parcursă. De fapt, taxa va fi calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși pe sectoarele de drum unde se aplică acest sistem.

La calcul vor fi luate în considerare și categoria drumului, masa vehiculului și standardul ecologic EURO. Cu cât camionul va parcurge mai mulți kilometri pe drumurile cu taxă, cu atât costul va fi mai mare, iar nivelul emisiilor va influența, la rândul său, tariful.