România, tot mai aproape de alegeri anticipate: PSD a refuzat să voteze pentru Cabinetul Mureșan.

Scenariul alegerilor parlamentare anticipate din România capătă contururi tot mai reale.

Partidul Social Democrat (PSD) a decis să nu susțină guvernul propus de Siegfried Mureșan, după ce și AUR a declarat că nu va vota pentru acesta. În aceste condiții, premierul desemnat nu dispune deocamdată de sprijinul necesar pentru ca Cabinetul de miniștri să fie aprobat de Parlament, relatează tv8.md.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații votează doar pentru un guvern din care fac parte și consideră că Mureșan va continua politica fostului premier Ilie Bolojan.

Pentru aprobarea guvernului sunt necesare 233 de voturi. PNL, USR și UDMR — partidele care îl susțin pe Mureșan — dispun în total de 169 de voturi. Premierul desemnat speră să obțină și sprijinul a 17 deputați ai minorităților naționale. Totuși, chiar dacă toți vor vota pentru Cabinet, se vor acumula 186 de voturi — sub pragul necesar.

Nici voturile parlamentarilor independenți nu vor fi suficiente. Dacă Mureșan va reuși să obțină sprijinul tuturor celor 23 de deputați independenți luați în calcul în prezent, va acumula 209 voturi — cu 24 mai puține decât cele necesare pentru aprobarea guvernului.

AUR a declarat deja că nu va vota pentru guvernul Mureșan, iar premierul desemnat a anunțat că nu intenționează să negocieze cu partidul lui George Simion. Grupul PACE — Întâi România s-a pronunțat, de asemenea, împotriva aprobării cabinetului, iar Victor Ponta a declarat că nu va vota pentru acesta.

Dacă guvernul Mureșan nu va primi aprobarea Parlamentului, România se va apropia și mai mult de alegeri anticipate. Cabinetul condus de Adrian Veștea a fost deja respins în iunie, iar termenul de 60 de zile prevăzut de Constituție a expirat. În cazul unui nou refuz, președintele, după consultări cu liderii Parlamentului, va putea dizolva legislativul.