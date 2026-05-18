România și-a dublat numărul de multimilionari în ultimii cinci ani.

România a înregistrat o creștere impresionantă de 93% în ultimii cinci ani, ajungând la 749 de multimilionari în 2026. Creșterea procentuală o plasează pe locul al treilea în Europa, după Polonia (109%) și Turcia (94%), informează libertatea.ro.

Knight Frank Wealth Report arată că între 2021 și 2026, Europa a adăugat 37.428 de noi multimilionari, ceea ce reprezintă o creștere de 26%. Pe continent, numărul total al ultrabogaților a ajuns la 183.953, echivalentul a 25,8% din populația globală a multimilionarilor, care se ridică la peste 710.000 de persoane.

Germania domină clasamentul european, cu 38.215 multimilionari, fiind urmată de Regatul Unit (27.876) și Franța (21.528). Nicio altă țară nu depășește pragul de 20.000 de multimilionari.

Elveția ocupă locul patru, cu 17.692, iar Italia se află pe poziția a cincea, cu 15.433 de ultrabogați. În schimb, țări precum Spania (9.186), Suedia (6.845) și Olanda (5.077) prezintă cifre semnificativ mai mici.

În ciuda creșterii rapide, în România numărul multimilionarilor nu depășește încă 1.000 de persoane. O creștere semnificativă a fost înregistrată și în Grecia, Cehia și Portugalia — în fiecare dintre aceste țări indicatorul a crescut cu peste 50%.

În termeni absoluți, Germania a avut cea mai mare creștere a numărului de multimilionari, adăugând 9.273 între 2021 și 2026. Elveția a câștigat 4.968 de ultrabogați, Franța 3.781, iar Regatul Unit 3.005.

Pe plan global, Statele Unite rămân lider absolut, cu 387.422 de multimilionari, conform lui Liam Bailey, șeful global al cercetării Knight Frank.

„Statele Unite continuă să domine, dar vedem în paralel ascensiunea puternică a Indiei și a unui grup de economii cu creștere rapidă, care redesenează peisajul economic global”, a declarat Bailey.

Aceste schimbări rapide marchează o redistribuire semnificativă a averii la nivel internațional.

Cei mai bogați români din lume, conform topului Forbes, sunt Ion Stoica și Matei Zaharia, informaticieni de origine română și cofondatori ai companiei americane Databricks, una dintre cele mai importante firme din lume în domeniul datelor și al inteligenței artificiale. Compania a fost fondată în 2013 de un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California.