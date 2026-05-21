România se pregătește de numirea unui premier.

La finalul discuțiilor, el a declarat că „săptămâna viitoare veți avea sau vom avea un nou nume de prim-ministru”, informează HotNews, preluat de rupor.md.

Grupul parlamentar a sosit la Palatul Cotroceni în componență de cinci persoane, unde a purtat negocieri cu șeful statului. Ulterior, delegația grupului „PACE – Întâi România” a făcut declarații scurte pentru presă, în care a explicat că susține formarea unui guvern format din PSD, AUR și PACE, sau din PACE și AUR.

„Am răspuns invitației președintelui României, am venit cu un pachet de măsuri pe care îl vom prezenta. Ideea noastră este pacea, susținem un guvern care să fie format din mai multe forțe politice. Susținem guvernul format din grupul PACE, AUR și PSD, sau din PACE și AUR”, a declarat senatorul PACE Adrian Peiu.

După negocierile cu președintele, parlamentarii „PACE – Întâi România” au afirmat că șeful statului le-a comunicat că „săptămâna viitoare veți avea sau vom avea un nou nume de prim-ministru”.

Surse politice au precizat că la începutul săptămânii viitoare președintele probabil va continua consultările cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni.

„Vom vedea cum va reuși să se formeze majoritatea parlamentară”, a adăugat senatorul Adrian Peiu.

Paralel au continuat consultările cu deputații independenți, însă aceștia nu au adoptat o poziție unitară privind viitorul guvern.

Parlamentarii independenți au făcut declarații diferite.

Reamintim că PSD caută în Parlament voturile necesare pentru formarea unui guvern monopartid format din social-democrați, dar cu sprijinul UDMR, minorităților naționale, grupurilor parlamentare mici și deputaților independenți.

Prima serie oficială de consultări, organizată de Nicușor Dan, a avut loc luni, 18 mai, când la Palatul Cotroceni au sosit pe rând reprezentanții minorităților naționale, PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România.