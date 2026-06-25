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libertatea.ro logolibertatea
25 Iunie 2026, 09:11
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România ocupă primul loc în UE la sărăcia extremă în rândul tinerilor

Potrivit datelor Eurostat pentru anul 2025, peste 15% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani se confruntă cu lipsuri materiale grave — acest procent este aproape de trei ori mai mare decât media UE (5,8%).

România ocupă primul loc în UE la sărăcia extremă în rândul tinerilor.
România ocupă primul loc în UE la sărăcia extremă în rândul tinerilor.

În Uniunea Europeană, 5,8% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 29 de ani se confruntă cu privări materiale și sociale grave în 2025, conform datelor Eurostat. Acest indicator a rămas la nivelul anului 2024 și este puțin mai scăzut decât în rândul populației generale (6,3%), scrie libertatea.ro.

Cel mai ridicat nivel al privărilor în rândul tinerilor este înregistrat în România — 15,1%. Urmează Grecia (14,7%) și Bulgaria (14,0%). În același timp, în 10 țări din UE acest indicator nu depășește 3% — printre acestea Croația, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia, Cipru, Austria, Olanda, Luxemburg și Portugalia.

În ceea ce privește riscul de sărăcie sau izolare socială (AROPE), datele pentru 2025 arată că tinerii sunt mai vulnerabili decât restul populației. 24,2% dintre tineri s-au confruntat cu acest risc, comparativ cu 20,9% din populația generală. Riscul de sărăcie în rândul tinerilor a fost cu 3,3 puncte procentuale mai mare decât în rândul populației generale.

Alți 8,2% dintre tineri trăiesc în familii cu o activitate foarte scăzută pe piața muncii — acest procent depășește ușor media populației (7,9%).

România conduce și în UE la numărul tinerilor care au abandonat școala: 15,5% dintre cei cu vârsta între 18 și 24 de ani au părăsit prematur sistemul de învățământ. Pentru comparație: în Croația acest indicator este de doar 2,1%, iar în Grecia, Irlanda și Polonia — sub 4%.

„În 2025, în medie 9,1% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani din UE au părăsit prematur sistemul de învățământ și formare profesională. În țările UE, ponderea celor care au abandonat școala a variat de la 2,1% în Croația până la 15,5% în România”, a comunicat Eurostat.

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