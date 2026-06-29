România înregistrează cel mai ridicat preț al energiei electrice din Europa.

Luni, 29 iunie, România va înregistra cel mai ridicat preț al energiei electrice din Europa pe piața spot. Cauza este canicula anormală și deficitul producției interne de energie electrică.

Prețul mediu al energiei electrice pe piața „pentru ziua următoare” (PZU) va fi de 224 euro pe MWh, cel mai ridicat nivel dintre țările europene, informează Digi24.

Potrivit operatorului pieței, pe locul doi se află Ungaria, unde prețul mediu este cu doar 1 euro mai mic. În același timp, în Bulgaria energia electrică costă 90 euro pe MWh, iar în Grecia — 87 euro pe MWh, adică aproape de 2,5 ori mai ieftin decât în România.

Prețurile de vârf sunt așteptate seara, când centralele solare încetează producția de energie. În intervalul 19:00-19:15, prețul va atinge 811 euro pe MWh, iar în alte nouă intervale orare de seară va depăși 760 euro pe MWh.

În orele de consum maxim, România va importa energie electrică din Bulgaria la capacitate maximă — 1.600 MW, precum și 95 MW din Ungaria prin sistemul european de interconectare a piețelor energetice.

Pe parcursul zilei, sistemul energetic românesc va primi energie electrică din Bulgaria, iar în anumite ore o va exporta în Ungaria.

Experții explică creșterea bruscă a prețurilor prin combinația dintre canicula extremă și reducerea volumului de producție. Temperaturile ridicate scad eficiența panourilor solare, pot limita funcționarea centralelor nucleare din cauza încălzirii apei de răcire și, în același timp, cresc semnificativ consumul de energie electrică din cauza utilizării masive a aparatelor de aer condiționat.