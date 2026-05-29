România închide Consulatul General al Rusiei la Constanța

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Superior de Apărare a Țării, care a durat aproximativ două ore și jumătate. Despre aceasta a anunțat președintele României, Klaus Iohannis.

România închide consulatul general al Rusiei din Constanța.
România închide consulatul general al Rusiei din Constanța.

Consulul general al Rusiei a fost declarat persoană non grata, informează g4media.ro.

Potrivit șefului statului vecin, incidentul de la Galați a fost „cel mai grav caz care a afectat teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina”.

Ședința a fost convocată de urgență după ce, noaptea trecută, o dronă, pe care autoritățile române o consideră rusă, s-a prăbușit într-o casă de locuit și a explodat. În urma incidentului, două persoane au fost rănite.

