România discută eliminarea taxei pe coletele de pe Temu și Shein.

Parlamentul României ia în considerare anularea taxei de 25 de lei (aproximativ 1,25 euro) aplicată coletelor din țările din afara Uniunii Europene.

Această măsură a stârnit controverse între susținătorii comerțului online și reprezentanții magazinelor locale, informează adevarul.ro.

Proiectul de lege, care a primit deja mai multe avize pozitive în Parlament, este prezentat de inițiatorii săi ca o soluție pentru reducerea cheltuielilor consumatorilor și simplificarea cumpărăturilor online. În același timp, comercianții români avertizează că eliminarea taxei ar putea întări și mai mult poziția platformelor asiatice, precum Temu și Shein, ceea ce ar afecta negativ economia locală și piața muncii.

Taxa logistică se aplică coletelor ieftine din afara UE. Potrivit susținătorilor proiectului, aceasta crește artificial costul comenzilor și creează o povară administrativă suplimentară pentru operatorii poștali și companiile de curierat.

Pe de altă parte, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) susține că eliminarea taxei va întări avantajele competitive ale marilor platforme din afara UE. Organizația face referire la un studiu al Academiei de Științe Economice din București, conform căruia vânzările de produse de la vânzători non-UE către România au atins în 2025 cel puțin 4,4 miliarde de lei (aproximativ 880 milioane de euro).

Potrivit studiului, în scenariul unei extinderi continue a acestor platforme fără măsuri de echilibrare a pieței, economia României ar putea pierde aproximativ 1,78 miliarde de lei (circa 356 milioane de euro) din PIB în 2026, iar peste 4.600 de locuri de muncă ar putea fi pierdute.

Reprezentanții sectorului subliniază că această taxă de 25 de lei a adus la bugetul de stat aproximativ 32 milioane de euro doar în primele trei luni ale anului 2026.

Reamintim că în Moldova autoritățile intenționează să introducă taxe pentru coletele internaționale începând cu octombrie 2026.