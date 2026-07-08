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delo.ua logodelo
8 Iulie 2026, 23:52
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România, Bulgaria și Turcia vor consolida protecția împotriva minelor din Marea Neagră

În timpul summitului NATO de la Ankara, România, Bulgaria și Turcia au convenit să extindă semnificativ atribuțiile grupului operațional comun responsabil de neutralizarea minelor plutitoare din Marea Neagră.

România, Bulgaria și Turcia vor consolida protecția împotriva minelor din Marea Neagră.
România, Bulgaria și Turcia vor consolida protecția împotriva minelor din Marea Neagră.

Trei state aliate din zona Mării Negre au creat acest grup operațional de deminare în 2024 pentru a contracara amenințările apărute după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, transmite delo.ua.

În timpul activității, aliații au neutralizat peste 150 de mine plutitoare pe rutele comerciale cheie, majoritatea fiind dezamorsate de Turcia.

La summitul de la Ankara, părțile au decis să extindă activitatea dincolo de domeniul strict antimine. Noile misiuni vor include protecția obiectivelor critice, inclusiv capacități energetice, rețele de telecomunicații și conducte submarine.

Acest pas este strategic important, deoarece toate cele trei țări au proiecte proprii de explorare sau exploatare a gazelor în Marea Neagră.

În special, proiectul românesc de adâncime Neptun Deep este planificat să fie pus în funcțiune în 2027. Acest lucru va permite Bucureștiului să devină cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

România, care are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina, se confruntă în mod regulat cu provocări de securitate.

În ultimii ani, dronele rusești au încălcat în repetate rânduri spațiul său aerian, iar minele plutitoare au creat un pericol constant pentru navigație și rutele energetice.

Sursă
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