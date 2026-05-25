România a trimis, pentru prima dată, oi în Algeria cu avioane cargo.

Despre aceasta a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România (ANSVSA) pe pagina sa de Facebook, scrie agerpres.ro.

Potrivit sursei, Algeria a decis să-și acopere toate necesitățile pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid al-Adha, exclusiv prin importuri din România.

„Utilizarea transportului aerian cargo pentru importul de oi din România ridică calitatea cărnii românești în segmentul super-premium. Subliniem și apreciem foarte mult progresul decisiv din punct de vedere al eficienței logistice și al siguranței animalelor, care însoțește acest tip de transport. Oile ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de transportul maritim, care poate dura până la opt zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câștigat-o pe o piață nouă, deschisă anul trecut. Calitatea și siguranța sanitar-veterinară definesc această colaborare”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

România a exportat pentru prima dată oi în Algeria anul trecut. În ultimele 30 de zile, în Algeria au fost exportate peste 600.000 de oi românești.

Reprezentanții ANSVSA au explicat că în România se consumă puțină carne de miel – doar 2,3 kg pe persoană pe an, astfel că există un surplus constant. În același timp, carnea românească este foarte apreciată pe piețele unde carnea de miel este tradițional populară. Oile sunt exportate vii, deoarece capacitățile de sacrificare nu fac față cererii externe.