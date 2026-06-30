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logos.press.md logologos
30 Iunie 2026, 11:05
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România a intrat în top 5 țări europene cu deficit de apă

În raportul Agenției Europene pentru Mediu (AEM) „Supraîncălzirea și nepregătirea” se afirmă că aproximativ unul din zece locuitori ai UE întâmpină dificultăți în accesul la o cantitate suficientă de apă sigură și curată.

România a intrat în top 5 țări europene cu deficit de apă.
România a intrat în top 5 țări europene cu deficit de apă.

Problema este cea mai acută în Cipru (36,5%) și Grecia (31,5%). Situația nu este cu mult mai bună în Bulgaria (27%), România (21%) și Ungaria (20%), informează logos-press.md.

Este semnificativ faptul că mai multe țări cu acces limitat la apă, inclusiv Bulgaria, Ungaria, Croația și Irlanda, nu se remarcă printr-un nivel ridicat al utilizării resurselor de apă dulce. Acest lucru indică faptul că problemele legate de accesul la apă sunt mai degrabă cauzate de infrastructura învechită și de deficiențele sistemelor de alimentare cu apă decât de lipsa acesteia.

În același timp, în ciuda presiunii asupra resurselor de apă dulce, Franța, Portugalia și Spania par să gestioneze mai bine distribuția apei potabile curate și sigure: procentul locuitorilor care întâmpină probleme este semnificativ mai mic decât media UE de 9%, scrie Euronews.

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