România a găsit o soluție pentru dronele maritime „rătăcite”: Trebuie să se autodetoneze.

Ideea a fost exprimată de ministrul Apărării din România, Radu Miruță, în timpul unui interviu televizat, informează rbc.ua, cu referire la Defense Romania.

Potrivit acestuia, dronele maritime ucrainene trebuie programate astfel încât, în cazul pierderii legăturii sau controlului, să nu pătrundă în apele teritoriale ale României.

Ministrul a propus instalarea unui algoritm special care să activeze autodistrugerea dronei la apropierea de granița apelor românești.

„Dacă le pierdeți brusc în Marea Neagră, când se apropie la o distanță de 12 mile marine de apele teritoriale ale României, controlerul care gestionează această dronă trebuie să o programeze pentru autodetonare automată”, a declarat Miruță.

El a adăugat că intenționează să propună părții ucrainene să folosească un astfel de mecanism pentru toate dronele maritime lansate în Marea Neagră.

„Vecinilor noștri din Ucraina, care se află într-un război atât de intens provocat de Rusia, trebuie să le garantăm că toate dronele pe care le lansează în Marea Neagră sunt programate folosind această iterație tehnică”, a spus ministrul român.