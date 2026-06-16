16 Iunie 2026, 08:45
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Rezervele strategice de petrol ale SUA au scăzut la cel mai redus nivel din 1983
Săptămâna trecută, autoritățile americane au eliberat încă 8,9 milioane de barili de petrol, reducând volumul total al rezervelor la 340,3 milioane de barili. Această cifră este sub minimul anterior înregistrat în iulie 2023.
Ultima dată când rezerva strategică conținea mai puțin petrol a fost în iulie 1983, când administrația președintelui Ronald Reagan abia începea să formeze aceste rezerve, scrie cnn.com.
Potrivit postului de televiziune, rezerva a devenit un instrument important pentru administrația lui Donald Trump, ajutând la limitarea creșterii prețurilor la combustibil și la atenuarea presiunii asupra economiei.
Pentru a asigura funcționarea rezervei petroliere este necesar să fie umplută cel puțin în proporție de 20%, avertiza anterior șeful Rezervei Americane de Petrol, Mike Sommers. În prezent, rezerva este umplută cu puțin sub jumătate.