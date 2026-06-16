Rezervele strategice de petrol ale SUA au scăzut la cel mai redus nivel din 1983.

Ultima dată când rezerva strategică conținea mai puțin petrol a fost în iulie 1983, când administrația președintelui Ronald Reagan abia începea să formeze aceste rezerve, scrie cnn.com.

Potrivit postului de televiziune, rezerva a devenit un instrument important pentru administrația lui Donald Trump, ajutând la limitarea creșterii prețurilor la combustibil și la atenuarea presiunii asupra economiei.

Pentru a asigura funcționarea rezervei petroliere este necesar să fie umplută cel puțin în proporție de 20%, avertiza anterior șeful Rezervei Americane de Petrol, Mike Sommers. În prezent, rezerva este umplută cu puțin sub jumătate.