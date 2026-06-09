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9 Iunie 2026, 19:36
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Rețelele sociale din Marea Britanie, obligate să implementeze protocoale de criză

Regulatorul britanic Ofcom a obligat rețelele sociale Twitter (X) și TikTok să introducă „protocoale de criză” — mecanisme de urgență pentru a limita conținutul ilegal în perioadele de tulburări sociale.

Rețelele sociale din Marea Britanie, obligate să implementeze protocoale de criză.
Rețelele sociale din Marea Britanie, obligate să implementeze protocoale de criză.

Conform noilor cerințe, platformele sunt obligate să monitorizeze în timp real creșterea conținutului periculos și să limiteze imediat răspândirea acestuia. În plus, trebuie să asigure poliției un canal direct de comunicare pentru apeluri de urgență. Ofcom va considera o criză „o situație excepțională în care există o amenințare gravă la adresa siguranței publice în Regatul Unit” și care este foarte probabil să fie însoțită de o creștere bruscă a publicațiilor ilegale. Măsurile vor intra în vigoare după aprobarea Parlamentului, transmite theguardian.com.

Motivul noii reglementări au fost tulburările din vara anului 2024, provocate de uciderea a trei fete în Southport. Comitetul parlamentar pentru știință, inovații și tehnologii a desfășurat o anchetă și a constatat că „mesajele înșelătoare și care incită la ură s-au răspândit rapid în rețea, amplificate de algoritmii de recomandare ai platformelor sociale”. Tocmai acest comitet a propus introducerea unor protocoale obligatorii de criză.

Cercetătorii independenți confirmă pentru publicație că dezmințirile dezinformării pot fi eficiente dacă reacția este suficient de rapidă. Analiștii Centrului pentru Studiul Noilor Tehnologii și Securitate (Cetas) au stabilit că, atunci când în mai anul trecut o mașină a intrat în mulțime la parada campionilor „Liverpool”, răspunsul coordonat al poliției, consilierilor municipali și liderilor comunităților locale a ajutat la prevenirea unui val de dezinformare pe Internet.

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