Resturile avionului cargo Boeing 737 K2 Airways dispărut, descoperite în Marea Arabiei.

Autoritățile din Pakistan au descoperit resturile avionului cargo Boeing 737-4M0 al companiei K2 Airways, dispărut pe 7 iulie în timpul zborului din Sharjah (EAU) către Karachi.

Resturile au fost găsite la aproximativ 53 de mile marine (circa 98 de kilometri) la sud de orașul Ormar, în Marea Arabiei. Despre aceasta a anunțat directorul de comunicare al Flightradar24, Ian Petchenik, transmite theins.ru.

Căutările celor cinci membri ai echipajului continuă. Potrivit presei pakistaneze, la bord se aflau doi piloți, doi ingineri de bord și un angajat al suportului tehnic.

În timpul zborului, avionul a întâmpinat probleme la sistemele de navigație, cel mai probabil din cauza bruiajului semnalelor în această regiune. La ora 16:18 UTC, echipajul a raportat o problemă cu sistemul de navigație. Controlorii de trafic au încercat să readucă avionul pe traiectoria corectă. Totuși, conform datelor Flightradar24, după doar trei minute avionul a coborât brusc cu 5.000 de picioare, apoi în 30 de secunde a urcat aproximativ 6.000 de picioare, după care a intrat într-un picaj abrupt de la o altitudine de 36.550 de picioare.

Ultima poziție transmisă a înregistrat aeronava la o altitudine de 1.100 de picioare deasupra nivelului mării, cu o viteză verticală de −22.400 de picioare pe minut (circa 400 km/h în jos), ceea ce, potrivit Flightradar24, corespunde unui profil de coborâre extrem de abrupt și atipic. Ultimul semnal a fost recepționat la ora 16:21 UTC, 7 iulie.