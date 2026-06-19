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19 Iunie 2026, 17:00
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Restaurantele și cafenelele din Polonia vor fi obligate să ofere gratuit apă de la robinet clienților

În Polonia se pregătesc modificări legislative care ar putea obliga restaurantele, cafenelele și barurile să ofere gratuit apă vizitatorilor la cerere. Proiectul este elaborat de Ministerul Climei și Mediului.

Restaurantele și cafenelele din Polonia vor fi obligate să ofere gratuit apă de la robinet clienților.
Restaurantele și cafenelele din Polonia vor fi obligate să ofere gratuit apă de la robinet clienților.

După cum scrie publicația In Poland, este vorba nu despre apă filtrată, ci despre apă de la robinet, transmite 24tv.ua.

Proiectul este elaborat de Ministerul Climei și Mediului. Dacă va fi adoptat, noile reguli ar putea intra în vigoare deja la 12 august 2026. Conform proiectului, unitățile de alimentație publică cu spații pentru servirea clienților vor trebui să ofere gratuit până la 0,5 litri de apă de la robinet pentru fiecare persoană.

Totodată, există un detaliu important: apa nu va fi servită în recipiente de unică folosință, ci doar în pahare reutilizabile, carafe sau alte recipiente potrivite pentru reutilizare. Inițiativa face parte dintr-o politică mai largă, menită să reducă utilizarea ambalajelor de unică folosință și să diminueze cantitatea de deșeuri. 

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