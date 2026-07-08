Restaurantele finlandeze evită plata impozitelor prin folosirea conturilor din străinătate.

În domeniul restaurantelor din Finlanda se răspândește o nouă schemă de evaziune fiscală, în care plățile clienților prin carduri bancare sunt redirecționate către conturi bancare din străinătate.

Despre acest lucru a anunțat radiodifuzorul finlandez Yle, menționând că, deși pentru consumator plata cu cardul este transparentă, acest lucru poate să nu fie valabil pentru autoritatea fiscală, informează lrt.lt.

Dacă anterior economia subterană era asociată în principal cu plățile în numerar, acum chiar și o cumpărătură obișnuită, plătită cu cardul bancar, poate fi ascunsă față de autoritatea fiscală dacă plata este direcționată către un cont bancar străin.

Potrivit juristului Eelis Paukku, infracțiunile fiscale și economia subterană sunt probleme constante în domeniul restaurantelor, iar schemele de evitare a taxelor se schimbă pe măsură ce sistemul de control evoluează.

„Deschiderea unui cont într-o bancă străină și obținerea unui terminal de plată legat de acesta devine tot mai ușoară”, a spus Paukku.

Yle a mai remarcat că, din 2021, numărul infracțiunilor economice în Finlanda a crescut între 65 și 101%, în funcție de tipul infracțiunii. Creșterea numărului de fraude a fost și mai accentuată.