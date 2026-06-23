Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Melnik, a avertizat Rusia că Ucraina ar putea modifica propunerile sale în negocierile cu Kremlinul.

Aceasta se poate întâmpla dacă Consiliul de Securitate al ONU va continua să întârzie cu reacția la acțiunile Rusiei. Despre aceasta a declarat Andrei Melnik în timpul ședinței Consiliului de Securitate al ONU din 22 iunie, informează focus.ua.

În timpul discursului său, oficialul a subliniat că Ucraina este pregătită să poarte negocieri directe cu Rusia pentru a obține o pace dreaptă. Totuși, răbdarea părții ucrainene are limite.

„Ucraina este pregătită pentru negocieri directe cu Rusia pentru a atinge o pace dreaptă și durabilă, în conformitate cu Carta ONU. Dar răbdarea noastră nu este nelimitată”, a declarat Melnik.

El a adăugat că ceea ce spune Ucraina despre încetarea focului pe linia de confruntare este deja un compromis semnificativ.

„Dacă Consiliul de Securitate al ONU va continua să adopte o poziție de așteptare, Ucraina poate revizui propunerile sale actuale. Încetarea focului de-a lungul liniei efective a frontului este deja un compromis major”, a subliniat reprezentantul permanent al Ucrainei.

Andrei Melnik s-a adresat și reprezentantei Rusiei în Consiliul de Securitate. El i-a spus că Rusia nu va putea păstra teritoriile ocupate de trupele sale și a declarat că partea rusă trebuie să părăsească cât mai curând pământul ucrainean.

În plus, oficialul a amintit despre atacul masiv recent al rușilor asupra capitalei ucrainene, în timpul căruia a fost afectată Lavra Kiev-Peșersk, și a subliniat că Rusia trebuie să fie pedepsită pentru aceste crime.