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focus.ua logofocus
23 Iunie 2026, 09:19
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Reprezentantul Ucrainei la ONU: Putem revizui propunerile noastre privind negocierile

Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Melnik, a avertizat Rusia că Ucraina ar putea modifica propunerile sale în negocierile cu Kremlinul.

Reprezentantul Ucrainei la ONU: Putem revizui propunerile noastre privind negocierile.
Reprezentantul Ucrainei la ONU: Putem revizui propunerile noastre privind negocierile.

Aceasta se poate întâmpla dacă Consiliul de Securitate al ONU va continua să întârzie cu reacția la acțiunile Rusiei. Despre aceasta a declarat Andrei Melnik în timpul ședinței Consiliului de Securitate al ONU din 22 iunie, informează focus.ua.

În timpul discursului său, oficialul a subliniat că Ucraina este pregătită să poarte negocieri directe cu Rusia pentru a obține o pace dreaptă. Totuși, răbdarea părții ucrainene are limite.

„Ucraina este pregătită pentru negocieri directe cu Rusia pentru a atinge o pace dreaptă și durabilă, în conformitate cu Carta ONU. Dar răbdarea noastră nu este nelimitată”, a declarat Melnik.

El a adăugat că ceea ce spune Ucraina despre încetarea focului pe linia de confruntare este deja un compromis semnificativ.

„Dacă Consiliul de Securitate al ONU va continua să adopte o poziție de așteptare, Ucraina poate revizui propunerile sale actuale. Încetarea focului de-a lungul liniei efective a frontului este deja un compromis major”, a subliniat reprezentantul permanent al Ucrainei.

Andrei Melnik s-a adresat și reprezentantei Rusiei în Consiliul de Securitate. El i-a spus că Rusia nu va putea păstra teritoriile ocupate de trupele sale și a declarat că partea rusă trebuie să părăsească cât mai curând pământul ucrainean.

În plus, oficialul a amintit despre atacul masiv recent al rușilor asupra capitalei ucrainene, în timpul căruia a fost afectată Lavra Kiev-Peșersk, și a subliniat că Rusia trebuie să fie pedepsită pentru aceste crime.

Sursă
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