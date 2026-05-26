theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bild
26 Mai 2026, 13:40
8 132
Copiază linkul
Link copiat

Reprezentanții UE au refuzat să părăsească Kievul după amenințările Moscovei

Anterior, Serghei Lavrov a luat legătura cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și a declarat că cetățenii americani ar trebui să părăsească capitala Ucrainei.

Reprezentanții UE au refuzat să părăsească Kievul după amenințările Moscovei.
Reprezentanții UE au refuzat să părăsească Kievul după amenințările Moscovei.

„Rusia amenință din nou diplomații și străinii și cere să părăsim Kievul. Dar noi nu plecăm nicăieri! Rusia vrea frică. Panică. Izolarea Ucrainei. Acest lucru nu va funcționa. Europa nu pleacă nicăieri. Rămânem în Kiev. Rămânem cu Ucraina”, a răspuns ambasadoarea UE la Kiev, Katarina Maternova, transmite Bild.

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a îndemnat, de asemenea, aliații să nu cedeze „șantajului rus”.

Amenințările au fost făcute după atacul asupra orașului ocupat Starobilsk, unde, potrivit părții ruse, au murit 21 de persoane. Moscova a declarat că va lovi sistematic obiective militare și „centre de luare a deciziilor” din Kiev. Rusia susține că este un răspuns la loviturile ucrainene asupra civililor, dar Ucraina afirmă că ținta din Starobilsk a fost infrastructura militară.

Pe 24 mai, Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Kievului de la începutul războiului la scară largă, inclusiv folosind racheta „Oreșnik”. Au murit două persoane, iar alte 91 au fost rănite.

Sursă
bild
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici