Reprezentanții UE au refuzat să părăsească Kievul după amenințările Moscovei.

„Rusia amenință din nou diplomații și străinii și cere să părăsim Kievul. Dar noi nu plecăm nicăieri! Rusia vrea frică. Panică. Izolarea Ucrainei. Acest lucru nu va funcționa. Europa nu pleacă nicăieri. Rămânem în Kiev. Rămânem cu Ucraina”, a răspuns ambasadoarea UE la Kiev, Katarina Maternova, transmite Bild.

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a îndemnat, de asemenea, aliații să nu cedeze „șantajului rus”.

Amenințările au fost făcute după atacul asupra orașului ocupat Starobilsk, unde, potrivit părții ruse, au murit 21 de persoane. Moscova a declarat că va lovi sistematic obiective militare și „centre de luare a deciziilor” din Kiev. Rusia susține că este un răspuns la loviturile ucrainene asupra civililor, dar Ucraina afirmă că ținta din Starobilsk a fost infrastructura militară.

Pe 24 mai, Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Kievului de la începutul războiului la scară largă, inclusiv folosind racheta „Oreșnik”. Au murit două persoane, iar alte 91 au fost rănite.