Reprezentanta Bulgariei la Eurovision, Dara, a fost întâmpinată festiv în țară.

Bulgaria și-a întâmpinat regina „Eurovisionului”. Covor roșu, flashmob pe melodia „Bangaranga” la Aeroportul „Vasil Levski”, sute de fani cu pancarte, steaguri naționale, iar unii chiar în costume tradiționale kukeri, au salutat-o pe Dara la Sofia după triumful său grandios de la Viena, relatează bnrnews.bg.

„Am adus fanilor mei ceva special”, a spus DARA coborând din avion cu trofeul în mâini, unde a fost întâmpinată personal de șeful Poliției de Frontieră.

Interpreta piesei „Bangaranga” a fost salutată nu doar ca învingătoare, ci și ca simbol al unui moment istoric pentru cultura bulgară. Cu felicitări au venit ministrul Culturii, Evtim Miloșev, și primarul Sofiei, Vasil Terziev, după care cântăreața s-a aruncat literalmente în mulțimea fanilor care o așteptau.

„Bangaranga tuturor! Vă iubesc foarte mult, vă mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc pentru susținere! Tocmai am reușit să facem ceva foarte mare pentru muzica bulgară. Sper că acum vom înțelege că toți artiștii și oamenii care creează muzică și artă în Bulgaria au nevoie de mai mult sprijin. Pentru că în țara noastră sunt mulți oameni talentați care au ce arăta, dar avem nevoie de sprijinul și dragostea voastră ca să cucerim lumea”, a spus DARA tuturor celor care o întâmpinau la aeroport.

„Primesc mesaje din toată lumea, incredibil de emoționante, și asta m-a făcut să înțeleg că am făcut cu adevărat ceva special”, a declarat producătorul muzical al Darei, Sania Armutlieva, în emisia BNT. „Nicio pauză! Acum este momentul ei. Are o disciplină de lucru extraordinară. Ceea ce au văzut toți nu este doar talent.”

„Lecția Darei este pentru toată Bulgaria: viitorul aparține tinerilor”, a spus ministrul Culturii, Evtim Miloșev, pentru BNT la aeroportul din Sofia.

Imediat după victorie, primarul Burgasului a declarat că și-ar dori ca acest oraș de la Marea Neagră să găzduiască „Eurovision 2027”. Rămâne de văzut care oraș din Bulgaria va fi gazda concursului.



