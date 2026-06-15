Renault plănuiește să dezvolte un nou vehicul militar de teren.

Proiectul va face parte din eforturile europene de reînarmare.

Despre aceasta informează Delo.ua cu referire la materialul Reuters.

Potrivit producătorului auto, noul proiect va combina experiența industrială a Renault cu tehnologiile europene moderne de comunicații securizate. Prin eforturi comune, partenerii intenționează să creeze un vehicul multifuncțional, care să poată fi produs într-un timp scurt și cu costuri optime.

Prototipul vehiculului, denumit 4 TROOP, va fi prezentat la prestigioasa expoziție de apărare Eurosatory, lângă Paris.

Caracteristicile tehnice ale 4 TROOP și dronele pe liniile de asamblare auto

Noul vehicul 4x4 cu tracțiune integrală este echipat cu un sistem de propulsie hibrid și poate circula pe orice tip de teren.

Vehiculul este proiectat să îndeplinească următoarele sarcini:

Misiuni tactice: recunoaștere, coordonarea acțiunilor unităților militare, protejarea obiectivelor sensibile și patrularea teritoriilor.

Complexe robotizate: lansarea și controlul dronelor aeriene și al vehiculelor terestre fără pilot direct din mașină.

Alimentarea echipamentului: utilizarea funcției Vehicle-to-Load pentru a furniza energie electrică diverselor echipamente militare în condiții de teren.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și schimbarea politicii externe a SUA au obligat țările europene să crească brusc investițiile în apărare. Din acest motiv, complexul militar-industrial apelează tot mai des la constructorii auto, care dispun de linii de producție puternice pentru creșterea rapidă a producției de tehnică.

Pe lângă acest proiect, Renault colaborează deja cu producătorul francez de drone Turgis Gaillard. Prima dronă demonstrativă fără pilot ar trebui să fie lansată până la sfârșitul acestui an. După cum a menționat directorul diviziei Renault, François Provost, avantajul industriei auto constă în viteză – dezvoltarea durează 12 luni în loc de decenii, cum este obișnuit în domeniul apărării. Dronele sunt asamblate la fabrica din Le Mans, cu o capacitate de până la 600 de unități pe lună.

De asemenea, grupul a făcut primii pași în proiecte comune cu compania belgiană de armament John Cockerill.