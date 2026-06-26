Regii Marii Britanii nu vor mai locui în Palatul Buckingham.

În prezent, reședința regilor britanici este în renovare, iar lucrările se vor încheia în 2027. Totuși, chiar și atunci, eegele Charles nu se va întoarce în palatul în care s-a născut și unde a trăit familia sa.

În ciuda reconstrucției reședinței regale istorice, finanțată din banii contribuabililor și care a costat 369 milioane de lire sterline, niciun monarh britanic nu va mai locui vreodată în Palatul Buckingham. În schimb, Charles și Camilla vor locui permanent la Clarence House, situat peste drum, scrie focus.ua, citând dailymail.com.

Între timp, prințul William a anunțat deja că el și Kate Middleton intenționează să rămână în reședința lor privată Forest Lodge din Windsor după urcarea sa pe tron, ceea ce înseamnă că următorul monarh nici măcar nu va locui în capitală.

Reședința regală istorică, unde s-a mutat regina Victoria în 1837, va deschide tot mai des porțile publicului anual, urmărind să obțină venituri și să reducă povara asupra contribuabililor.

Asistenții familiei regale au anunțat deja că Palatul Buckingham va rămâne un centru activ al monarhiei, unde vor continua să aibă loc întâlniri, recepții, ceremonii de decernare a premiilor, audiențe, vizite de stat și petreceri în grădină.

Aparatul administrativ al Curții Regale va rămâne, de asemenea, la locul său, singura diferență fiind că regele, care va participa zilnic la întâlniri când se află la Londra, pur și simplu va dormi într-o altă casă.

Totuși, această decizie va stârni inevitabil îngrijorări în rândul unora că, fără un monarh care să locuiască permanent în reședință, palatul își va pierde „inima și sufletul”, ca să nu mai vorbim de prestigiul internațional, și se va transforma într-un alt complex de birouri, practic.