Regatul Unit va extinde centrele pentru migranți din cauza numărului record de intrări ilegale în țară.

Ministrul de Interne al Regatului Unit, Shabana Mahmood, va anunța pe 29 iunie extinderea capacității centrelor de detenție pentru migranți ilegali cu 40%.

Acest pas este determinat de faptul că numărul infractorilor străini care evită deportarea a atins un nivel record, ajungând la aproape 20.000 de persoane, scrie telegraph.co.uk.

Potrivit statisticilor ministerului, în prezent în Marea Britanie se află în libertate 19.779 de infractori, ceea ce depășește de mai mult de două ori cifra de 8.500 de persoane în aceeași perioadă a anului 2020. Migranții se opun deportării, contestând această măsură în instanță, unde invocă Articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la viața de familie) sau susțin că în țara lor de origine îi așteaptă persecuții.

Conform informațiilor The Telegraph, printre cei care în ultimele 18 luni au contestat cu succes deportarea se numără persoane care au comis infracțiuni sexuale, jafuri, fraude, incendieri și violență domestică.

Drept urmare, autoritățile britanice intenționează să ia măsuri radicale. În primul rând, capacitatea centrelor speciale Campsfield și Haslar va fi triplată (în total până la 1.000 de locuri), ceea ce va crește capacitatea totală a sistemului la 3.440 de locuri, un maxim aproape de un deceniu.

În al doilea rând, pe 30 iunie guvernul va prezenta un proiect de lege care va limita posibilitățile migranților de a bloca deportarea folosind legile privind drepturile omului și sclavia modernă. În special, va fi eliminat sistemul de apel în două etape, care prelungește procesele cu ani de zile. În plus, Londra va dubla bugetul pentru aplicarea legislației privind imigrația, de la 681 milioane de lire sterline la 1,33 miliarde de lire până în anii 2028–2029, iar numărul angajaților serviciului specializat va crește de la 4.500 la 7.300 de persoane.

De la venirea la putere a noului guvern în iulie 2024, din Marea Britanie au fost deja expulzate aproximativ 70.000 de persoane (dintre care 10.000 sunt infractori străini), ceea ce reprezintă o creștere de 41% față de aceeași perioadă anterioară.