Reducerea ajutorului occidental a provocat izbucnirea focarului de Ebola în Congo.

La această concluzie au ajuns organizațiile umanitare și oficialii intervievați de Washington Post, relatează rtvi.com.

Până miercuri, 21 mai, OMS a înregistrat aproape 600 de cazuri de infectare — aproape dublu față de acum trei zile, când organizația a declarat stare de urgență internațională în domeniul sănătății. Numărul deceselor a ajuns la 139, crescând cu aproape 60% în doar câteva zile.

O dificultate suplimentară o reprezintă lipsa vaccinurilor și medicamentelor aprobate împotriva tulpinii Bundibugyo, care a declanșat actuala izbucnire.

Banii s-au terminat — a venit boala



Ajutorul american pentru Congo a scăzut de la 1,4 miliarde de dolari în 2024 la 430 milioane în 2025, iar pentru anul financiar 2026 a fost alocată doar suma de 21 milioane. În același timp, finanțarea OMS a fost redusă. Directorul Oxfam în Congo, Manendzi Mangundu, a declarat publicației că la începutul izbucnirii au fost deschise centre de coordonare OMS, a fost livrat echipament de protecție și au fost deschise izolate. Acum, în cadrul ședințelor interinstituționale zilnice, cererile de finanțare rămân fără răspuns.

Potrivit lui Atul Gawande, fost oficial de rang înalt la USAID, fondurile pentru măsurile preventive — supravegherea epidemiologică și urmărirea contactelor — au fost reduse de administrația Trump, în ciuda avertismentelor specialiștilor. Pentru comparație: izbucnirea din 2022 a fost identificată în mai puțin de 48 de ore și a cauzat un singur deces. Acum, virusul, se pare, s-a răspândit timp de câteva săptămâni înainte de a fi descoperit.

Comitetul Internațional de Salvare a anunțat că aproximativ 60% din instituțiile sale medicale din epicentrul izbucnirii au fost nevoite să se închidă anul trecut din cauza reducerii finanțării — în principal americane, dar și britanice și germane.

Departamentul de Stat nu este de acord

Departamentul de Stat al SUA a respins acuzațiile că reforma USAID a afectat negativ capacitățile de reacție. Purtătorul de cuvânt Tommy Pigott a declarat că eforturile americane au devenit „mai coordonate și eficiente”, deoarece finanțarea trece acum printr-o structură din cadrul Departamentului de Stat, nu printr-o agenție separată. Potrivit acestuia, SUA au alocat 23 milioane de dolari ajutor bilateral pentru Congo și vor finanța 50 de centre de tratament.



Un oficial de rang înalt al departamentului a criticat, de asemenea, OMS, numindu-i reacția întârziată — susținând poziția secretarului de stat Marco Rubio.

Gawande a numit această critică „culmea ipocriziei”: administrația Trump a anunțat ieșirea din OMS și în același timp a eliminat finanțarea sistemelor de monitorizare și reacție rapidă în Congo și țările vecine. O parte din echipamentul de protecție a stat luni întregi depozitat în depozite.

„Ne confruntăm o criză în interiorul unei crize în interiorul altei crize”, a descris situația Robin Savage din organizația CARE.