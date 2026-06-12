Reconstrucția barajului Costești–Stânca este realizată în proporție de 60%.

Proiectul prevede modernizarea sistemului de monitorizare a presiunii și nivelului apei în corpul barajului și la baza acestuia. Aceasta va permite asigurarea unui control constant al stării tehnice a construcției, transmite nordnews.md.

Paralel se desfășoară lucrări de refacere a plăcilor de beton din structura barajului, necesare pentru consolidarea și creșterea siguranței obiectivului. De asemenea, se realizează revizia și întreținerea tehnică a echipamentului de la stația de captare a apei, în cadrul unei modernizări complexe.

Lucrările sunt efectuate de Administrația Națională Apele Moldovei, iar scopul proiectului este asigurarea exploatării în condiții de siguranță a unuia dintre obiectivele hidrotehnice cheie ale țării.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova menționează că inundațiile recente au confirmat necesitatea unui control permanent și a modernizării infrastructurii hidrotehnice. Astfel de investiții sunt orientate spre reglarea regimului hidric, protecția împotriva inundațiilor și creșterea siguranței populației și mediului înconjurător.