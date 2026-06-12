Reconstrucția barajului Costești-Stânca este realizată în proporție de 60%
Lucrările de reconstrucție a complexului hidrotehnic Costești–Stânca continuă conform graficului și sunt finalizate în proporție de 60%, au anunțat autoritățile.
Proiectul prevede modernizarea sistemului de monitorizare a presiunii și nivelului apei în corpul barajului și la baza acestuia. Aceasta va permite asigurarea unui control constant al stării tehnice a construcției, transmite nordnews.md.
Paralel se desfășoară lucrări de refacere a plăcilor de beton din structura barajului, necesare pentru consolidarea și creșterea siguranței obiectivului. De asemenea, se realizează revizia și întreținerea tehnică a echipamentului de la stația de captare a apei, în cadrul unei modernizări complexe.
Lucrările sunt efectuate de Administrația Națională Apele Moldovei, iar scopul proiectului este asigurarea exploatării în condiții de siguranță a unuia dintre obiectivele hidrotehnice cheie ale țării.
Ministerul Mediului al Republicii Moldova menționează că inundațiile recente au confirmat necesitatea unui control permanent și a modernizării infrastructurii hidrotehnice. Astfel de investiții sunt orientate spre reglarea regimului hidric, protecția împotriva inundațiilor și creșterea siguranței populației și mediului înconjurător.
Barajul Costești–Stânca rămâne un obiectiv strategic important, iar asigurarea fiabilității și siguranței sale continuă să fie o prioritate pentru autorități.