Războiul împotriva Iranului a costat Pentagonul 40 de miliarde de dolari.

Operațiunea militară a SUA împotriva Iranului a costat Pentagonul 40 de miliarde de dolari. Acestea sunt date preliminare care vor fi publicate într-o analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Potrivit estimărilor centrului, primele 100 de ore de război au costat SUA 3,7 miliarde de dolari. Până în ziua a 12-a, costurile totale au ajuns la aproximativ 16,5 miliarde de dolari. În timp, costul zilnic al operațiunilor militare a scăzut, deoarece frecvența loviturilor a fost redusă, transmite rbc.ua, citând cnn.com.

În total, suma de 40 de miliarde de dolari include costul munițiilor, echipamentelor distruse și daunele aduse bazelor. Totuși, această sumă nu include cheltuielile operaționale, care au fost deja prevăzute în bugetul Pentagonului pentru 2026, ce depășește 1 trilion de dolari.

De asemenea, deși cea mai mare parte a cheltuielilor a fost suportată de Departamentul Apărării al SUA, conflictul a fost costisitor și pentru alte două ministere – Departamentul Securității Interne și Departamentul pentru Afacerile Veteranilor. Pentru acestea, războiul a costat 1 miliard de dolari.

Consumatorii din SUA au avut și ei de suferit. Prețurile la benzină au crescut de la un nivel mediu de sub 3 dolari pe galon la peste 4 dolari pe durata majorității războiului.

Potrivit unui studiu privind costul energiei realizat de Universitatea Brown, gospodăriile americane au cheltuit cu 253 de dolari mai mult decât ar fi plătit dacă nu ar fi fost război.

În prezent, petrolul din Orientul Mijlociu nu este extras de 4 luni. În total, conform datelor Kpler, lumea a pierdut 1,15 miliarde de barili de petrol în timpul războiului.

De asemenea, ultimele date ale Biroului de Statistică a Muncii arată că inflația de bază a depășit pentru prima dată în trei ani pragul de 4%, ceea ce este cauzat de creșterea prețurilor la resursele energetice.