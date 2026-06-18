Războiul din Iran și criza din China au determinat BMW să reducă brusc prognoza de profit.

Grupul auto german BMW a revizuit în scădere prognozele financiare pentru anul 2026.

Compania este nevoită să ia astfel de măsuri din cauza accelerării declinului pe piața chineză, esențială pentru ea, precum și din cauza consecințelor negative ale războiului din Iran, care a afectat sentimentele consumatorilor și a provocat creșterea prețurilor la resursele energetice.

Despre aceasta informează Delo.ua, citând datele Reuters.

Situația în jurul producătorului german de automobile premium a demonstrat cât de vulnerabil rămâne sectorul auto european, care deja suferă din cauza concurenței acerbe din Asia și a cererii slabe din Europa, în fața evenimentelor geopolitice globale.

După anunțarea avertismentului privind profitul, acțiunile BMW au scăzut cu 6,6% pe bursele din Frankfurt.

Revizuirea indicatorilor și accelerarea optimizării

Datorită cumulului de factori negativi, conducerea BMW a ajustat principalele așteptări financiare:

Marja și livrările: marja operațională în segmentul auto cheie este acum estimată între 1% și 3%, față de 4–6% prevăzuți anterior. De asemenea, compania se pregătește pentru o ușoară scădere a volumului total de livrări de automobile până la sfârșitul anului, deși anterior planifica să le mențină la nivelul anului trecut.

Scăderea profitului: profitul total al grupului înainte de impozitare va scădea „semnificativ” (conform scalei interne BMW, aceasta înseamnă o reducere de peste 15%), în timp ce prognoza anterioară anticipa doar o scădere moderată.

Măsuri anticriză: directorul general al BMW, Milan Nedeljkovic, a declarat că compania intenționează să intensifice și să accelereze semnificativ măsurile de reducere a cheltuielilor. Structurile și procesele din cadrul grupului vor fi adaptate la schimbările radicale de pe piață, ceea ce va genera costuri unice suplimentare în a doua jumătate a anului 2026.

China rămâne cea mai mare piață pentru industria auto germană, însă toate brandurile de top (Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz și BMW) resimt presiunea concurenței de preț pe piața chineză. Compania consideră că dinamica pozitivă din SUA și Europa nu poate compensa declinul din China.

În plus, impactul conflictului din Orientul Mijlociu s-a dovedit a fi mult mai grav decât anticipau analiștii. Instabilitatea din regiune a dus la o deteriorare globală a sentimentului consumatorilor, din cauza percepției generale de insecuritate la nivel mondial.

Reamintim, profitul BMW a scăzut cu aproape un sfert datorită tarifelor americane și cererii slabe din China. În primul trimestru al anului 2026, producătorul auto a înregistrat o scădere a profitului net cu 23%, influențată semnificativ și de fluctuațiile valutare.